«Автоимпорт» поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством

Примите искренние поздравления от группы компаний «Автоимпорт» с наступающими праздниками Нового года и Рождества!

«Автоимпорт» поздравил рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Письмо с поздравлением прислала пресс-служба компании.

«Дорогие жители Рязани, Рязанской области и гости города!

Примите искренние поздравления от группы компаний „Автоимпорт“ с наступающими праздниками Нового года и Рождества!

Каждый новый год можно сравнить с новой вершиной, к которой тщательно выбираешь интересный маршрут и покоряешь с радостью первопроходца. Мы желаем вам двигаться только вперёд на высоких скоростях, и пусть все ваши начинания встречают зелёный свет на своём пути!

В эти последние дни уходящего года нам хочется, чтобы ваше настроение было праздничным, а грядущий год был щедр на приятные моменты и настоящие чудеса.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и процветания! И пусть 2022 год исполнит все желания, которые вы загадаете!

Спасибо, что были с нами. Увидимся в Новом году!» — говорится в письме.

Справка:

Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в городе Рязань. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя более 18 автомобильных брендов. В настоящее время ГК «Автоимпорт» представлена в других городах России, таких как Тула, Липецк, Тамбов.