Жительница Сасова предстанет перед судом за убийство сожителя

Во время совместного застролья женщина 30 раз ударила сожителя ножом. Он умер на месте.

Жительница Сасова предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

10 октября 2021 года безработная 42-летняя жительница Сасова и ее сожитель распивали алкоголь. Между ними возник конфликт на бытовой почве. В состоянии алкогольного опьянения женщина 30 раз ударила мужчину ножом, в том числе и в сердце. Он умер на месте от полученных ран.

Выяснилось, что ранее женщина уже была судима за неуплату алиментов на ребенка.

Прожив рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Дело передали в суд для рассмотрения по существу.