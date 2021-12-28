Житель Подмосковья получил два года колонии за кражу спиртного из рязанского магазина. Об этом
В марте 2021 года 18-летний житель Подмосковья зашел в магазин на Московском шоссе. Он взял три бутылки спиртного, спрятал их под одеждой и вышел из магазина. Его заметил охранник и побежал за ним. Охраннику удалось догнать злоумышленника. Молодой человек стал угрожать охраннику бутылкой, а потом ножом. После этого злоумышленник сбежал.
Выяснилось, что москвич ранее был судим, а преступление совершил в период испытательного срока. Молодой человек сознался в преступлении.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы, осуждение по предыдущему приговору отменил и по совокупности приговоров назначил два года колонии общего режима.