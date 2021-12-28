Житель Подмосковья получил два года колонии за кражу спиртного из рязанского магазина

18-летний молодой человек украл три бутылки алкоголя из магазина на Московском шоссе. Его попытался остановить охранник.

Житель Подмосковья получил два года колонии за кражу спиртного из рязанского магазина. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В марте 2021 года 18-летний житель Подмосковья зашел в магазин на Московском шоссе. Он взял три бутылки спиртного, спрятал их под одеждой и вышел из магазина. Его заметил охранник и побежал за ним. Охраннику удалось догнать злоумышленника. Молодой человек стал угрожать охраннику бутылкой, а потом ножом. После этого злоумышленник сбежал.

Выяснилось, что москвич ранее был судим, а преступление совершил в период испытательного срока. Молодой человек сознался в преступлении.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы, осуждение по предыдущему приговору отменил и по совокупности приговоров назначил два года колонии общего режима.