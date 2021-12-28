В Тобольске школьный врач избила ученика за отказ от прививки

Мать мальчика рассказала, что у ее сына был медотвод.

В Тобольске школьный врач избила ученика за отказ от прививки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Школьный врач пыталась насильно затащить ребенка в кабинет, чтобы сделать прививку, затем позвала двух ребят, которые ей помогали. Ребенок смог вырваться и убежать домой.

Мать мальчика рассказала, что у ее сына был медотвод и она написала отказ от «скинтеста» (диагностика туберкулеза).

Женщина обратилась в полицию, где на врача составили протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1. КоаП РФ («Побои»).

По результатам медэкспертизы у мальчика зафиксировали обнаружены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили.

В суде медик не признала вины и не извинилась. Суд назначил ей штраф в размере 5 000 рублей.