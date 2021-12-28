В Рязанской области завершился запрет на посещение несовершеннолетними общепита без взрослых

В Рязанской области завершился запрет на посещение несовершеннолетними общепита без взрослых. Об этом говорится в распоряжении губернатора.

Согласно документу, запрет на нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в образовательных организациях) истек 27 декабря.

Таким образом, с 28 декабря подростки смогут посещать кафе, рестораны и фудкорты без взрослых.