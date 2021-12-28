В Рязанской области завершился запрет на посещение несовершеннолетними общепита без взрослых
В Рязанской области завершился запрет на посещение несовершеннолетними общепита без взрослых. Об этом говорится в
Согласно документу, запрет на нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в образовательных организациях) истек 27 декабря.
Таким образом, с 28 декабря подростки смогут посещать кафе, рестораны и фудкорты без взрослых.