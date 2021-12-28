В Рязанской области за сутки зарегистрировали 12 смертей от COVID-19

Данные на вторник, 28 декабря, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 12 смертей от коронавируса. Данные на вторник, 28 декабря, привел федеральный оперштаб.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 466.

За сутки коронавирусом заболели 158 жителей области. С начала пандемии их число составило 61 106. За сутки выздоровели 248 человек, всего число вылечившихся достигло 56 474.

В России за сутки выявили 21 922 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 437 152.

За сутки выздоровели 43 961 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 337 447 человек.

За сутки скончались 935 человек, всего — 306 090.