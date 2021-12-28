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В рязанской мэрии прокомментировали жалобы на работу светофора напротив «Глобуса»
По словам горожан, на участке образовывались серьезные пробки.

Мэрия Рязани прокомментировала жалобы горожан на работу светофора в районе гипермаркета «Глобус». Информация опубликована в комментариях к посту губернатора Николая Любимова.

Рязанцы пожаловались на пробки на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии из-за плохой работы светофора.

На жалобу в админиистрации отметили, что специалисты синхронизировали объект, а также провели наладочные работы. «Обратим на работу светофора на этом объекте повышенное внимание», — подчеркнули в мэрии.