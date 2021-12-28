В Рязани пропал 78-летний мужчина

Местонахождение Михаила Михалина неизвестно с 27 декабря.

В Рязани пропал 78-летний Михаил Михалин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

О местонахождении пенсионера неизвестно с понедельника, 27 декабря.

Приметы: рост 174 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Он одет в куртку цвета хаки, черные штаны, черные сапоги, темную шапку.

Отмечается, что мужчина не ориентируется в пространстве. Также он нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Михаила Михалина, просят обращаться по телефонам: +7-800-700-54-52 или 112.