В России предложили использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка

Письмо на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения направила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

В России предложили использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка. Письмо на имя министра труда и социальной защиты и министра здравоохранения направила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, пишет RT .

Волынец подчеркнула, что правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры и дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС, можно наделить одного из членов семьи.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — рассказала Волынец.