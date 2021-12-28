В Пронске пьяный водитель чуть не сбил пешеходов и вылетел в кювет

Со слов очевидцев, они заметили «ВАЗ 2110» недалеко от здания дорожно-ремонтного строительного управления. Автомобиль въехал в сугроб на большой скорости.

В Пронске пьяный водитель чуть не сбил пешеходов и вылетел в кювет. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Инцидент случился в понедельник, 27 декабря. Со слов очевидцев, они заметили «ВАЗ 2110» недалеко от здания дорожно-ремонтного строительного управления. Автомобиль въехал в сугроб на большой скорости.

Очевидцы также рассказали, что перед этим лихач на «десятке» сначала чуть не подрезал их на дороге, после чего он не пропустил пешеходов на дороге. Возле самого ДРСУ двое мужчин отпрянули на обочину.

Наряд ГИБДД задержал преступника. Алкотестер показал 0,856 промилле алкоголя. На него составили протокол и отстранили от управления транспортным средством.