В полиции рассказали подробности аварии в Горроще

В аварии никто не пострадал, проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Горроще

ДТП произошло во вторник, 28 декабря, в 11:00. На улице Татарской столкнулись Mazda и автомобиль Росгвардии Renault Logan.

По предварительной информации, водитель Mazda выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Renault.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал, проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы.