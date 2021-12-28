В полиции рассказали подробности аварии в Горроще
В аварии никто не пострадал, проводится проверка.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Горроще
ДТП произошло во вторник, 28 декабря, в 11:00. На улице Татарской столкнулись Mazda и автомобиль Росгвардии Renault Logan.
По предварительной информации, водитель Mazda выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Renault.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал, проводится проверка.
Ранее о ДТП сообщили очевидцы.