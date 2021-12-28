В Михайловском районе два местных жителя воровали и продавали цветники с кладбищ
Суд назначил им девять месяцев исправительных работ.
В Михайловском районе два местных жителя воровали и продавали цветники с кладбищ. Об этом
Два жителя Михайловского района воровали цветники с могил, а потом продавали их.
Против злоумышленников возбудили уголовные дела по пункту а, в части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Михайловский районный суд назначил им девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.