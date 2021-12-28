В Касимове в аварии пострадала 30-летняя пассажирка автобуса

На улице Индустриальной около дома № 10-а рейсовый автобус «КамАЗ» столкнулся с трактором JCB.

В Касимове в аварии пострадала 30-летняя пассажирка автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 28 декабря, в 11:00 на улице Индустриальной около дома № 10-а. Рейсовый автобус «КамАЗ» столкнулся с трактором JCB.

По предварительной информации, 52-летний водитель трактора не предоставил преимущество проезда автобусу, которым управлял 62-летний водитель.

Сообщается, что 30-летняя пассажирка автобуса получила незначительные травмы.

Ранее в соцсетях опубликовали фото с места аварии.