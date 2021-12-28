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В Кальном затопило проезжую часть дороги
Инцидент прокомментировали в рязанской мэрии.

В Кальном затопило проезжую часть дороги. Видео инцидента РЗН. инфо прислал очевидец.

Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, в районе гипермаркета «Лента».

«Тепленькая водичка. Аромат, правда, не очень приятный. А завтра здесь будет шикарнейший каток», — отметил рязанец.

Случай прокомментировали в местной мэрии. В пресс-службе сообщили, что специалисты «Водоканала» занимаются прочисткой канализационного коллектора в районе пересечения улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе. Воду с проезжей части отведут по окончании работ. Представители Дирекции благоустройства города произведут посыпку дороги.