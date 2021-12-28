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В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать за границу в новогодние праздники
«Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю», — выразил идею депутат Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать за пределы России в новогодние праздники. Инициативу высказал депутат Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — подчеркнул Хамзаев.

Парламентарий отметил, что ряд депутатов, планирующих провести праздничные дни в России, поддержали инициативу.

«Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд уже на готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — добавил Хамзаев.

Сам депутат подчеркнул, что планирует отдыхать у себя в регионе, республике Дагестан, чтобы «реагировать на запросы общества». Также он пообещал продвигать идею отдыха внутри России среди других чиновников.