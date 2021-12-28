Умер советский и белорусский актер Виталий Быков
Ему было 80 лет. Быков известен по по ролям в фильмах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды».
Умер советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом в понедельник, 27 декабря,
«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — указано в некрологе.
Виталий Быков известен по ролям в фильмах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и других. Ему было 80 лет.
Фото — kino-teatr.ru