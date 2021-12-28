Умер советский и белорусский актер Виталий Быков

Ему было 80 лет. Быков известен по по ролям в фильмах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды».

Умер советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Минского драматического театра имени Горького, в котором он служил с 1972 года.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — указано в некрологе.

Виталий Быков известен по ролям в фильмах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и других. Ему было 80 лет.

Фото — kino-teatr.ru