Рязанская область получит более миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Программу реализуют в 2022—2023 годах.

Рязанская область получит 1,05 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в 2022—2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

В порядке софинансирования регион добавил 57,32 миллиона рублей.

Деньги направят на переселение 1 560 человек из 661 жилого помещения на территории 15 муниципальных образований.

Согласно программе, граждан расселяют из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.