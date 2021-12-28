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В 2022 году рязанцы смогут оформить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги
Часть расходов жители региона смогут вернуть в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ.

Жители региона, которые в следующем году воспользуются услугами физкультурно-оздоровительных центров, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ смогут вернуть часть своих расходов. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Наряду с уже ставшими привычными социальными налоговыми вычетами на обучение, лечение и приобретение лекарственных средств, законом вводится новый вычет, который коснется расходов на физкультурно-оздоровительные услуги.

Максимальный размер нового вычета не должен превышать 120 тысяч рублей за год вместе с другими социальными вычетами по налогу на доходы физических лиц,

«Получить новый вычет можно при условии, если на дату фактической оплаты услуг физкультурно-спортивная организация либо индивидуальный предприниматель и оплаченные гражданином физкультурно-оздоровительные услуги включены в списки, формируемые ежегодно не позднее 1 декабря», — отметила в разговоре с корреспондентом РЗН. инфо заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Рязанской области Ольга Стрелкова. Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя.

Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы — копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Налоговая декларация и подтверждающие документы направляются в налоговый орган по истечении налогового периода, то есть после 1 января 2023 года.

У работодателя социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги можно получить не дожидаясь окончания налогового периода, то есть уже в течение 2022 года. В этом случае, налогоплательщик направляет в налоговую инспекцию по месту жительства заявление о подтверждении права на получение вычета и документы, подтверждающие право на его получение. Заявление должно быть рассмотрено в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Новшеством является и то, что теперь налоговый орган будет информировать налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления, а также самостоятельно предоставит работодателю документы, подтверждающие права налогоплательщика на получение вычета.