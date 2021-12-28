Рязанцев приглашают принять участие в акции «Добромобиль ГАЗель NN»

Для этого необходимо привезти благотворительную помощь в автосалон «Автоцентр ГАЗ Регион62» на Куйбышевском шоссе.

Рязанцев приглашают принять участие в акции «Добромобиль ГАЗель NN». Сбор помощи для благотворительных фондов Рязани и области организовала группа компаний «Автоимпорт» совместно с брендом «ГАЗ».

Чтобы принять участие, необходимо во вторник, 28 декабря, привезти благотворительную помощь в автосалон «Автоцентр ГАЗ Регион62», расположенный на Куйбышевском шоссе, 51.

В качестве благотворительной помощи могут быть вещи, канцелярские товары, наборы сладких подарков, предметы личной гигиены. Все вещи распределят по региональным благотворительным фондам.