Рязанцев приглашают принять участие в акции «Добромобиль ГАЗель NN»
Для этого необходимо привезти благотворительную помощь в автосалон «Автоцентр ГАЗ Регион62» на Куйбышевском шоссе.
Рязанцев приглашают принять участие в акции «Добромобиль ГАЗель NN». Сбор помощи для благотворительных фондов Рязани и области организовала группа компаний «Автоимпорт» совместно с брендом «ГАЗ».
Чтобы принять участие, необходимо во вторник, 28 декабря, привезти благотворительную помощь в автосалон «Автоцентр ГАЗ Регион62», расположенный на Куйбышевском шоссе, 51.
В качестве благотворительной помощи могут быть вещи, канцелярские товары, наборы сладких подарков, предметы личной гигиены. Все вещи распределят по региональным благотворительным фондам.
Подробную информацию можно получить по тел.