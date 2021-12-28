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Рязанца задержали за кражу 300 лотерейных билетов
По некоторым из них мужчина выиграл небольшую сумму денег. Однако получения приза он не дождался.

Рязанца задержали за кражу из магазина 300 лотерейных билетов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился мужчина, который организовал продажу билетов в одном из продуктовых магазинов на улице Интернациональной. Он рассказал о пропаже 300 билетов из запертого торгового ларька. Они хранились в рекламной стойке.

Работники магазина сообщили оперативникам о том, что в последнее время не видели краж из торговой точки. Полицейские не обнаружили следов взлома или неисправности дверей и окон.

Правоохранители опросили местных жителей и узнали, что один из жителей соседнего квартала хвастался «мол, жду большую удачу такого-то числа». Оперативники узнали, что на эту дату назначен розыгрыш лотереи, билеты которой украли. Полицейские пришли в квартиру 27-летнего рязанца и нашли украденное имущество.

По предварительным данным, мужчина пришел в магазин вместе с приятелями. В зале было много людей. Пока продавцы отвлеклись от ларька, рязанец взломал замок, украл билеты и закрыл его. Кражу видела знакомая мужчины, но она не пресекла преступление.

По итогам розыгрыша рязанец выиграл небольшую сумму денег. Получения выигрыша он не дождался.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.