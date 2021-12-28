Рязанца осудят за развратную переписку с десятилетней жительницей Екатеринбурга
Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Рязанца осудят за развратную переписку с десятилетней жительницей Екатеринбурга. Об этом
30-летний житель Рязани, имеющий два высших образования и работающий инженером, переписывался в «ВКонтакте» с десятилетней жительницей Екатеринбурга на развратные темы.
Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.