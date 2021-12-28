Рязанца осудят за развратную переписку с десятилетней жительницей Екатеринбурга

Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Рязанца осудят за развратную переписку с десятилетней жительницей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

30-летний житель Рязани, имеющий два высших образования и работающий инженером, переписывался в «ВКонтакте» с десятилетней жительницей Екатеринбурга на развратные темы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.