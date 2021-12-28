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Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за застрявших на границе с Китаем фур
Фуры не могут выехать из Китая из-за введенных ограничений, которые страна ввела еще 3 декабря.

Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за застрявших на границе с Китаем фур. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на перевозчиков.

Фуры не могут выехать из Китая из-за введенных ограничений, которые страна ввела еще 3 декабря. Китай закрыл четыре из пяти пунктов пропуска. Работает лишь один — Суйфыньхэ, и пропускает одну-две машины в день. При этом в Федеральной таможенной службе сообщили, что на границе скопилось около 150 фур, а в СМИ, что их численность превышает тысячу.

По словам предпринимателя Аралетту Иванову, которая специализируется на грузоперевозках, рассказала, что эта проблема в основном коснулась лишь небольших компаний, которые не смогли закупиться впрок. У крупных предприятий все товары были закуплены еще летом.

В свою очередь генеральный директор группы транспортных компаний DIAZAN Артур Гареев считает, что ситуация может измениться при запуске других китайских приграничных пунктов. Однако, по его словам, это произойдет не раньше 20-х чисел января.