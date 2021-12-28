Россиянам пообещали «голубоватый» январь

По прогнозу синоптика, температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне средних многолетних значений. Исключение составил лишь юго-восток Европейской территории России.

Россиянам пообещали «голубоватый» январь. Соответствующий прогноз во вторник, 28 декабря, сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости .

По прогнозу синоптика, температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне средних многолетних значений. Исключение составил лишь юго-восток Европейской территории России.

«На всей территории страны температурный фон около нормы. Голубоватый цвет (карты — ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне», — заявил Вильфанд.

При этом уточняется, что температура зимой будет нестабильна — с перепадами температуры.