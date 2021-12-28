РНПК победила в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Диплом победителя вручили генеральному директору АО «РНПК» Сергею Михайлову.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Диплом победителя вручили генеральному директору АО «РНПК» Сергею Михайлову.

Нефтеперерабатывающая компания является социально ориентированным предприятием и создает максимально комфортные условия труда для своих работников. В работе учитываются интересы всех сторон — и работников, и бизнеса. Система взаимоотношений между работодателем и работниками выстроена на принципах социального партнерства. Совместная работа позволяет вырабатывать консолидированную позицию по многим социальным вопросам и выполнять обязательства Трудового законодательства, локально-нормативных документов Компании и предприятия. Основным механизмом защиты социально-трудовых прав и экономических интересов работников являются переговоры между профсоюзом и работодателем, результатом которых является коллективный договор.

В соответствии с коллективным договором работникам предоставляется сбалансированный пакет социальных гарантий и компенсаций, включающий конкурентную базовую заработную плату и систему премирования, набор социальных льгот и гарантий, обеспечивающий высокий уровень социальной защиты, уровень мотивации, сохранение здоровья, формирование корпоративной культуры предприятия. В рамках реализации коллективного договора работники получают выплаты при рождении ребенка, при вступлении в брак, по возвращению работников из армии и многое другое.

Выполнение условий коллективного договора контролируется обеими сторонами — работниками и работодателем.

С целью обеспечения социальной защищенности работников и соблюдения принципов социальной справедливости решение трудовых споров на предприятии принимается комиссионно. Комиссии создаются из представителей администрации предприятия и профсоюзной организации на паритетной основе.

Представительный орган работников — профсоюз. Он активно взаимодействует со всеми структурами предприятия. В каждом подразделении завода создан профсоюзный цеховой комитет.

Посредством взаимодействия с профсоюзом работники влияют на принятие работодателем важных решений в сфере социально-экономического развития предприятия.

Все изменения, касающиеся системы оплаты труда, нормирования труда, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, охраны труда, обеспечения СИЗами, социально-трудовых отношений принимаются только с учетом мотивированного мнения представительного органа работников — профсоюза.

Профсоюз нефтезавода ведет активную работу в рамках распространения и развития принципов социального партнерства. Для оперативной информированности создана группа в контакте, собственный интернет-сайт, ведется страничка на Интранет-портале РНПК. С целью развития спортивной жизни и культуры здорового образа жизни работников арендуются спортплощадки для тренировок, работники участвуют в различных турнирах и заводских спартакиадах, приобретается спортивный инвентарь и экипировка. Кроме того, профсоюз применяет дополнительные льготы: программа «Профдисконт», дополнительные выплаты по семейным обстоятельствам, профсоюзные путевки со скидкой до 50%.

Для сплочения трудового коллектива организуются экскурсионные поездки, теплоходные прогулки, приобретаются билеты в театры, кино, цирк, на спортивные матчи и другое.