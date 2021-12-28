Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета против коронавируса

Он уточнил, что к таким цифрам стремятся коллеги за рубежом.

Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета против коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

На неформальном саммите СНГ глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с докладом и рассказала, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России составляет 60 процентов.

Президент Владимир Путин отметил, что уровень иммунизации в стране должен достичь 90 процентов.

Он уточнил, что к таким цифрам стремятся коллеги за рубежом.