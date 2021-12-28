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На шести рязанских улицах отключат холодную воду

На шести рязанских улицах во вторник, 28 декабря, отключат холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет в домах:

  • улица Есенина, дома №№ 2, 2а, 1, 1а, 1б, 1 строение 1;
  • улица Затинная, дом № 8 корпус 1;
  • улица Фирсова, дом № 29;
  • Солотчинское шоссе, дома №№ 1, 7, 7ф, 11;
  • Окский проезд, дома №№ 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 2б.

С 9:30 до 17:00 без воды останутся дома №№ 35 корпус 2 и 37 корпус 2 по улице Щорса.