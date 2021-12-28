Москвичей начали штрафовать за стояние в пробках

Как объяснили в Московской административной дорожной инспекции, это делает искусственный интеллект по ошибке. Система думает, что водитель намеренно совершил остановку, хотя на самом деле стоит в пробке.

Москвичей начали штрафовать за стояние в пробках. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил портал Ura.ru .

Как объяснили в Московской административной дорожной инспекции, это делает искусственный интеллект по ошибке. Система думает, что водитель намеренно совершил остановку, хотя на самом деле стоит в пробке.

«Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок», — передали в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Подобные штрафы уже пришли десяткам водителей.