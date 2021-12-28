\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-12°
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-11°
ЦБ USD 73.23 0.04 28/12
ЦБ EUR 82.94 0.01 28/12
Нал. USD 72.40 / 74.25 11:49
Нал. EUR 82.20 / 83.45 11:49
Новости
Публикации
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
Вчера 13:25
179
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
2 часа назад
206
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
3 563
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
5 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
МегаФон начал продавать смартфоны по подписке
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты МегаФона могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Пользователь ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов — 55% новых iPhone в розничной сети МегаФона было продано именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пилотный проект запущен в розничной сети МегаФона на территории Москвы. В начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнером в проекте выступает компания ЦФТ.

Справка:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.