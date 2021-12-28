Любимов напомнил о запрете массовых мероприятий в новогодние праздники

«Безусловно в период пандемии недопустимо проведение мероприятий с большим количеством граждан, однако все мы хорошо понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам, будут общаться с друзьями, отмечать праздники», — отметил Любимов.

Николай Любимов напомнил о запрете массовых мероприятий в новогодние праздники. Об этом рязанский губернатор заявил во вторник, 28 декабря, на заседании правительства.

Политик отметил, что перед новогодними праздниками необходимо обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей.

«Безусловно в период пандемии недопустимо проведение мероприятий с большим количеством граждан, однако все мы хорошо понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди направятся к уличным елкам, будут общаться с друзьями, отмечать праздники», — отметил Любимов.

Он поручил профильные службы и глав администраций «грамотно выстроить работу по антитеррористической защищенности этих мест». В частности, контролировать запуск петард и фейерверков.

Также политик потребовал бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Недопустимо чтобы улицы утопали в снегу, а дорога напоминала каток», — отметил глава региона.