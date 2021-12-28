Электричка «Москва — Рязань» остановилась из-за переходившего пути пешехода

Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, на участке «Перово — Люберцы-1».

Электричка «Москва-Рязань» остановилась из-за инцидента с переходившим пути пешеходом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Случай произошел во вторник, 28 декабря, в 18:43, на участке «Перово — Люберцы-1». Поезд остановился из-за «травмирования человека». По предварительным данным, пострадавший переходил пути в неположенном месте.

«На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область. МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе.