Бывшую сотрудницу рязанского предприятия осудили на пять лет за взятки. Об этом
С мая 2018 года по февраль 2020 года экс-сотрудница предприятия по поставке тепловой энергии через посредника брала взятки от руководителей коммерческих организаций. За деньги она не составляла акты о потреблении тепла в нежилых помещениях при фактическом их отапливании. Это позволяло организациям долгое время не платить за отопление.
В 2019 году за взятку она также не выдала коммерческой организации предписание об устранении нарушений в сфере потребления теплоэнергии. Женщина составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем ложные сведения о том, что помещение не отапливается.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Суд назначил женщине пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.