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Бывшую сотрудницу рязанского предприятия осудили на пять лет за взятки
Женщина брала взятки через посредника с мая 2018 по февраль 2020 года.

Бывшую сотрудницу рязанского предприятия осудили на пять лет за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионально СУ СКР.

С мая 2018 года по февраль 2020 года экс-сотрудница предприятия по поставке тепловой энергии через посредника брала взятки от руководителей коммерческих организаций. За деньги она не составляла акты о потреблении тепла в нежилых помещениях при фактическом их отапливании. Это позволяло организациям долгое время не платить за отопление.

В 2019 году за взятку она также не выдала коммерческой организации предписание об устранении нарушений в сфере потребления теплоэнергии. Женщина составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем ложные сведения о том, что помещение не отапливается.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Суд назначил женщине пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.