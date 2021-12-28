Бывшую сотрудницу рязанского предприятия осудили на пять лет за взятки

Женщина брала взятки через посредника с мая 2018 по февраль 2020 года.

Бывшую сотрудницу рязанского предприятия осудили на пять лет за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионально СУ СКР.

С мая 2018 года по февраль 2020 года экс-сотрудница предприятия по поставке тепловой энергии через посредника брала взятки от руководителей коммерческих организаций. За деньги она не составляла акты о потреблении тепла в нежилых помещениях при фактическом их отапливании. Это позволяло организациям долгое время не платить за отопление.

В 2019 году за взятку она также не выдала коммерческой организации предписание об устранении нарушений в сфере потребления теплоэнергии. Женщина составила акт осмотра энергоустановок, указав в нем ложные сведения о том, что помещение не отапливается.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Суд назначил женщине пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.