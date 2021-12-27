Власти Москвы рассказали, когда примут решение по «омикрону»

Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что принятие решения зависит от количества заболевших в Европе и поведения нового штамма.

Власти Москвы рассказали, когда примут решение по «омикрону». Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице готовятся к возможному приходу «омикрона» в Россию. Она отметила, что власти внимательно следят за ростом заболеваемости в Европе.

По словам Раковой, в зависимости от количества заболевших и от поведения нового штамма коронавируса, Москва в ближайшие месяц-полтора пример решит, как реагировать на «омикрон».