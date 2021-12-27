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В Совфеде раскрыли судьбу закона о QR-кодах
Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый приняли в первом чтении 16 декабря.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что к законопроекту об использовании QR-кодов на транспорте возникло много вопросов. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый приняли в первом чтении 16 декабря. Согласно нему, граждане смогут посещать массовые мероприятия с QR-кодом о прививке, справкой о перенесенном коронавирусе или медотводом от вакцинации.

Второй законопроект требовал ввести подобные методы на транспорте. 13 декабря документ сняли с рассмотрения.

Клишас отметил, что его убрали из повестки, поскольку к проекту возникло много вопросов.

«Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Госдумы», — сказал парламентарий.