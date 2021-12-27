В рязанском общественном транспорте появятся видеорегистраторы
Соответствующий тендер разместило предприятие УРТ на сайте госзакупок.
В рязанском общественном транспорте появятся видеорегистраторы. Соответствующий тендер разместило предприятие УРТ на сайте госзакупок.
Начальная цена — 7,7 млн рублей.
Предприятие планирует приобрести 150 видеорегистраторов, 300 видеокамер, 150 стабилизаторов питания, три тысячи кабелей.
Итоги аукциона подведут 17 января. Установить оборудование планируют в марте 2022 года.
Ранее стало известно, что в Рязани увеличат стоимость проезда в общественном транспорте.