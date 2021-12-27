В Рязани с 1 января увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

С соответствующим заявлением в РЭК обратилась мэр Рязани Елена Сорокина и МУП «УРТ».

В Рязани с 1 января 2022 года стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте планируют повысить до 25 рублей при оплате наличными и до 24 рублей по безналу. Об этом РЗН. инфо сообщили в Региональной энергетической комиссии Рязанской области (РЭК).

С соответствующим заявлением в РЭК обратилась мэр Рязани Елена Сорокина и МУП «УРТ».

Рост цен хотят увеличить в связи с подорожанием топлива, расходом электроэнергии и закупкой запчастей для подвижного состава.

Также в рязанском общественном транспорте установят видеорегистраторы.