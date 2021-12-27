В Рязанской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

Мониторинг проводили с 20 по 26 декабря.

В Рязанской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Мониторинг проводили с 20 по 26 декабря.

Отмечается, что в целом по области эпидемический порог превышен на 45,9%, по Рязани на 57,9%. Преимущественно болели дети до 14 лет.

Случаев гриппа не зарегистрировали. Завершается прививочная кампания против него.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили рязанцам о необходимости соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ.