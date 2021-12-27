В Рязанской области за сутки восемь человек умерли от коронавируса

Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки восемь человек умерли от коронавируса. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 2 454 человека. Заразились за стуки 156 человек. Всего — 60 948. Выздоровели за сутки 207 человек, всего — 56 226.

В России за сутки зафиксировано 23 210 новых случаев коронавируса, всего — 10 415 230. Выздоровели за сутки 33 715 человек, всего — 9 293 486. Умерли за сутки 937 человек, всего — 305 155.