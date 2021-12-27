В Рязанской области с 1 января повысится плата за детский сад

Ежемесячная плата за детский сад увеличится во всех районах Рязанской области.

В Рязанской области с 1 января 2022 года повысится плата за детский сад. Соответствующее постановление опубликовано на сайте рязанского правительства.

Ежемесячная плата за детский сад увеличится во всех районах Рязанской области.

В Рязани плата составит 2 229 рублей в месяц, в Рязанском районе — 2134 рублей. В Михайловском районе плата увеличится до 1383 рублей, в Скопинском районе оплата вырастет до 1650 рублей, в Касимовском районе до 1730 рублей.