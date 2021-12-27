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В Рязанской области изменится график работы почтовых отделений в новогодние праздники
31 декабря отделения «Почты России» в Рязанской области будут работать по графику воскресенья.

31 декабря отделения «Почты России» в Рязанской области будут работать по графику воскресенья. Рязанский Главпочтамт на улице Почтовой, дом № 49) будет работать с 09:00 до 18:00.

1, 2 и 7 января не будут работать отделения, а почтальоны не будут разносить отправления и печатную продукцию. Пенсию доставят по согласованному с Рязанским региональным отделением пенсионного фонда России графику.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Для удобства рязанцев некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.