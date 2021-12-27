В Рязанской области изменится график работы почтовых отделений в новогодние праздники

31 декабря отделения «Почты России» в Рязанской области будут работать по графику воскресенья.

31 декабря отделения «Почты России» в Рязанской области будут работать по графику воскресенья. Рязанский Главпочтамт на улице Почтовой, дом № 49) будет работать с 09:00 до 18:00.

1, 2 и 7 января не будут работать отделения, а почтальоны не будут разносить отправления и печатную продукцию. Пенсию доставят по согласованному с Рязанским региональным отделением пенсионного фонда России графику.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Для удобства рязанцев некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.