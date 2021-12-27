В Рязани вандалы разрисовали новые витражи в переходе на Московском шоссе

Инцидент случился в переходе у остановки «Таможня». Неизвестные разрисовали окна, которые обновили к Новому году.

В Рязани вандалы разрисовали новые окна в переходе на Московском шоссе. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили пользователи в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

Инцидент случился в переходе у остановки «Таможня». Неизвестные разрисовали окна, которые обновили к Новому году.

«Вот так выглядят новые витражи на переходе на Таможне. Недели не прошло, как их поставили. Монтажники работали в -25, чтобы успеть все сделать к новому году. Поставили, очень здорово переход стал выглядеть, подключили освещение…», — написали в соцсетях.