В Рязани осудили двух подростков, угнавших автомобиль

Инцидент случился в июне 2021 года возле одного из домов по улице Крупской.

В Рязани вынесли приговор двум подросткам. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент случился в июне 2021 года возле одного из домов по улице Крупской. Тогда подсудимые открыли багажник автомобиля, а затем проникли в салон. Они завели машину и катались по Московскому району. В это время взломщиков заметили сотрудники ГИБДД, которое потребовали их остановиться. На их требования подсудимые не отреагировали и попытались скрыться, но наехали на бордюр, выбежали из автомобиля и скрылись.

На суде их вину доказали. Им назначили наказания — одному в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком на один год, второму — сроком на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.