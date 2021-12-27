В Рязани на улице Вокзальной затруднено движение из-за прорыва трубы

Как сообщили очевидцы, за последние сутки на дороге застряли десять автомобилей, у трех из них оторвало бамперы.

Рязанцы пожаловались на сложную дорожную ситуацию на улице Вокзальной. Кадры с места происшествия в понедельник, 27 декабря, РЗН. инфо прислали очевидцы.

По их словам, в Рязани прорвало трубу. Вода превратилась в «снежную кашу», из-за которой водители теперь буксуют на дороге.

На кадрах видно, что коммунальщики толкают легковушку, которая застряла в колее.

Как сообщили очевидцы, за последние сутки на дороге застряли десять автомобилей, у трех из них оторвало бамперы.