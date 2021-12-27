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В России предложили снизить допустимое количество алкоголя в крови водителя
Предложение ввели для снижения статистики смертельных ДТП по вине пьяных водителей.

В России предложили снизить допустимое количество алкоголя в крови водителя. Об этом пишут «Ведомости».

Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить количество разрешенных промилле алкоголя для водителей, чтобы снизить статистику смертельных «пьяных» ДТП.

«Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — отметил он.

В России по действующему закону допустимое количество алкоголя в крови водителя составляет 0,3 промилле.

Также Хуснуллин рассказал о обсуждении снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

При этом однозначного решения по этим вопросам пока нет, заключил вице-премьер.