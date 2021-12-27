В России предложили разрешить автомобилям движение направо одновременно с пешеходами

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предлагают расширить возможности автомобилистов для уменьшения количества пробок.

В России предложили разрешить автомобилям движение направо одновременно с пешеходами. Об этом пишет «Коммерсант».

Ассоциация транспортных инженеров предложила внести поправки в ГОСТ и разрешить автомобилистам поворачивать направо вместе с движением переходов независимо от интенсивности трафика на перекрестках.

До апреля 2020 года документ полностью запрещал такое одновременное движение автомобилей и пешеходов. В последней редакции ГОСТа поворот направо одновременно с пешеходами для машин разрешается при интенсивности не более 120 машин в час и не более 600 человек в час.

Инициативу поддержали в центрах организации дорожного движения Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Разработчики ГОСТа выступили против предложения.

«Превышение указанного в стандарте значения интенсивности транспортных средств сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами, — прокомментировали инициативу в пресc-службе РОСДОРНИИ.— А превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через данный перекресток. И то и другое отрицательно отразится на безопасности».