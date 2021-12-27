В России могут уничтожить несколько десятков миллионов бутылок алкоголя на 15 миллиардов рублей

Ритейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина. Они сообщили, что из-за окончания моратория, срок которого истекает 1 января 2022 года, несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя могут признать контрафактом и уничтожить.

В России могут уничтожить несколько десятков миллионов бутылок алкоголя на 15 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил РБК .

Ритейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина. Они сообщили, что из-за окончания моратория, срок которого истекает 1 января 2022 года, несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя могут признать контрафактом и уничтожить. Все из-за того, что импортеры и продавцы алкогольной продукции не успели переоформить этикетки для миллионов бутылок. В случае их уничтожения — алкогольный бизнес потеряет более 15 миллиардов рублей.

«В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — говорится в обращении.

Вместе с тем, они попросили продлить срок действия моратория еще на один год — до 31 декабря 2022 года. Такая мера, по мнению бизнесменов, позволит участникам рынка выпускать продукцию без опасения понести убытки, а государство сможет получить налоговые отчисления с ее продажи.

Ранее президент Владимир Путин в июле 2021 года внес поправки в действующие законы о регулировании алкогольной продукции, которые изменили требования к оформлению этикеток импортного вина, шампанского, коньяка и других напитков.