\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
-14°
Втр, 28
-13°
Срд, 29
-10°
ЦБ USD 73.23 0.04 28/12
ЦБ EUR 82.94 0.01 28/12
Нал. USD 72.30 / 74.20 14:07
Нал. EUR 82.00 / 83.45 14:07
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
3 030
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
4 819
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
6 689
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
11 546
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России могут уничтожить несколько десятков миллионов бутылок алкоголя на 15 миллиардов рублей
Ритейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина. Они сообщили, что из-за окончания моратория, срок которого истекает 1 января 2022 года, несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя могут признать контрафактом и уничтожить.

В России могут уничтожить несколько десятков миллионов бутылок алкоголя на 15 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил РБК.

Ритейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина. Они сообщили, что из-за окончания моратория, срок которого истекает 1 января 2022 года, несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя могут признать контрафактом и уничтожить. Все из-за того, что импортеры и продавцы алкогольной продукции не успели переоформить этикетки для миллионов бутылок. В случае их уничтожения — алкогольный бизнес потеряет более 15 миллиардов рублей.

«В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — говорится в обращении.

Вместе с тем, они попросили продлить срок действия моратория еще на один год — до 31 декабря 2022 года. Такая мера, по мнению бизнесменов, позволит участникам рынка выпускать продукцию без опасения понести убытки, а государство сможет получить налоговые отчисления с ее продажи.

Ранее президент Владимир Путин в июле 2021 года внес поправки в действующие законы о регулировании алкогольной продукции, которые изменили требования к оформлению этикеток импортного вина, шампанского, коньяка и других напитков.