В Москве нашли мертвым главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина

В семье Просвирнина не было разладов. Он был женат и жил в квартире на Тверском бульваре.

В Москве на Тверском бульваре нашли мертвым главного редактора издания «Спутник и погром. Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката Просвирнина Матвея Цзена.

Собеседник уточнил, что обстоятельства гибели ему неизвестны.

«Ничего не могу сказать по причинам произошедшего, я не так близко с ним общался, чтобы сказать, есть ли странности в его поведении в последнее время или нет», — отметил адвокат.

Он рассказал, что в семье Просвирнина не было разладов. Он был женат и жил в квартире на Тверском бульваре.

По информации источника в правоохранительных органах, Просвирнин был в состоянии наркотического опьянения. Мужчину нашли без одежды. В руках у него были баллончик и нож.

Назначена судмедэкспертиза.

Отметим, издание «Спутник и погром» Роскомнадзорв 2017 году внес в список запрещенных и заблокировал.