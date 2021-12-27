В Москве нашли мертвым главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина

В Москве на Тверском бульваре нашли мертвым главного редактора издания «Спутник и погром. Об этом передает
Собеседник уточнил, что обстоятельства гибели ему неизвестны.
«Ничего не могу сказать по причинам произошедшего, я не так близко с ним общался, чтобы сказать, есть ли странности в его поведении в последнее время или нет», — отметил адвокат.
Он рассказал, что в семье Просвирнина не было разладов. Он был женат и жил в квартире на Тверском бульваре.
По информации источника в правоохранительных органах, Просвирнин был в состоянии наркотического опьянения. Мужчину нашли без одежды. В руках у него были баллончик и нож.
Назначена судмедэкспертиза.
Отметим, издание «Спутник и погром» Роскомнадзорв 2017 году внес в список запрещенных и заблокировал.