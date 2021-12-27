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Следователи начали проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре под Рязанью
Пожар случился в деревне Салтыково в Сасовском районе в три часа ночи 27 декабря.

По факту гибели двоих мужчин на пожаре под Рязанью началась доследственная проверка. Об этом в понедельник, 27 декабря, РЗН. инфо сообщили в следственном управлении.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся экспертизы», — пояснил следователь.

Напомним, пожар случился в деревне Салтыково в Сасовском районе в три часа ночи 27 декабря. К работе привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.