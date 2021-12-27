«Рязаньгоргаз» напомнил рязанцам о правилах безопасности

Газ взрывоопасен, поэтому важно знать и соблюдать основные правила газовой безопасности, чтобы избежать трагических последствий.

Накануне новогодних праздников в компании «Рязаньгоргаз» напомнили рязанцам, что осторожность и предусмотрительность при использовании газовых приборов необходима всегда. Специалисты отметили, что газ взрывоопасен, поэтому важно знать и соблюдать основные правила газовой безопасности, чтобы избежать трагических последствий. Тем более, что впереди новогодние праздники, когда нагрузка на газовые приборы увеличивается.

Основные правила

В помещениях, где ощущается запах газа, нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроприборы и освещение. Нужно открыть двери и форточки для проветривания, выключить газовые приборы и закрыть краны на газопроводе. Важно покинуть помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Звонить из загазованного помещения категорически запрещено.

Особую осторожность необходимо проявлять абонентам, проживающим в многоквартирных домах. От их действий зависит безопасность людей живущих рядом в одном подъезде и во всем доме.

В многоквартирных домах категорически запрещается:

хранить газовые баллоны в жилых помещениях, коридорах, подвалах;

переносить стационарные газовые приборы, производить перепланировку газифицированного помещения без разрешения газового хозяйства;

размещать кровать, диваны, оборудовать спальные места непосредственно в помещении, где установлены газовые приборы;

закрывать и заклеивать вентиляционные каналы.

После каждого пользования газом необходимо закрывать кран перед газовыми приборами.

Особенности зимнего времени

При резких колебаниях температуры наружного воздуха, сильном ветре и снегопаде возможно обмерзание оголовков дымоходов и закупорка их снегом. Это может привести к прекращению или обратной тяге. В этом случае весь ядовитый угарный газ будет идти в помещение. Поэтому обязательно следует проверять наличие тяги перед включением и через 3-6 минут после зажигания основной горелки газовых колонок и отопительных котлов.

При пользовании газовыми приборами очень важна хорошая вентиляция помещения: форточка или фрамуга при работе газового оборудования должна быть всегда открыта, так как при нехватке свежего воздуха газ сгорает не полностью и выделяет ядовитый угарный газ.

Своевременное обслуживание

Безопасная эксплуатация газовых приборов зависит от их своевременного технического обслуживания. На основании федерального закона о газоснабжении, а также действующих норм и правил, утвержденных правительством России, потребитель газа обязан заключать договор на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) со специализированной организацией. В Рязани такой организацией является АО «Рязаньгоргаз». Также в правилах содержится пункт, согласно которому газоснабжающая организация вправе приостановить поставку газа в случае, если у абонента нет такого договора.

В соответствии с законодательством техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования должно проводиться не реже одного раза в год.