Рязанец чуть не избил гастролирующих треш-стримеров

Ранее в сетях появилась информация, что в Рязань приехали треш-стримеры. По информации пользователей, они катаются по России, живут в каждом городе по несколько дней и громят квартиры. В Рязани они уже разгромили квартиры на площади Театральной, а затем перебрались на улицу Весеннюю.

В Рязани местный житель чуть не избил гастролирующих треш-стримеров. Об этом свидетельствуют кадры прямого эфира, размещенного в YouTube.

Ранее в сетях появилась информация, что в Рязань приехали треш-стримеры. По информации пользователей, они катаются по России, живут в каждом городе по несколько дней и громят квартиры. В Рязани они уже разгромили квартиры на площади Театральной, а затем перебрались на улицу Весеннюю.

Позже треш-стримеры разместили в YouTube ролик с прямого эфира. В нем четыре парня и одна девушка читали комментарии пользователей и разговаривали между собой. В конце ролика приехал хозяин квартиры с битой. На камеру попал момент, когда мужчина ударил одного из треш-стримеров и потребовал немедленно выехать из квартиры.

Теперь стримеры отправятся в Ярославль.