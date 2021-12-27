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Рязанцев пригласили поучаствовать в декаде спорта и здоровья
На территории Рязанской области пройдет около 300 спортивных мероприятий различного формата и направленности.

С1 по 9 января 2022 года в России пройдет традиционная декада спорта и здоровья. Ее проводят для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, повышения социальной активности и жизнедеятельности.

На территории Рязанской области пройдет около 300 спортивных мероприятий различного формата и направленности.

Участников ждут многочисленные спортивные фестивали, праздники, первенства, новогодние и рождественские турниры, катания на коньках, дни здоровья, учебно-тренировочные сборы, мастер-классы по видам спорта.

Декада спорта проводится с учетом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

С планом мероприятий декады спорта и здоровья можно ознакомиться здесь.